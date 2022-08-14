Донецк, 14 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили по Донецку 20 мин. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:20 — н.п. Марьинка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 20 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами.