Пекин, 14 августа 2022, 13:52 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 11 военных самолетов и 6 военных кораблей. Об этом 14 августа сообщает оборонное ведомство острова.
Китай направил в опознавательную зону ПВО острова истребители J-11, J-16, J-10, Су-30, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, отмечается в сообщении.
Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.