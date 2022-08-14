Красноярск, , 13:52 — REGNUM Начало новой рабочей недели в Красноярском крае окажется дождливым и ветренным. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Среднесибирского гидрометцентра.

Ливень (сс) jarmoluk

В центральных и южных районах края 15 августа местами ожидается западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

«Днём в центральных районах местами сильные дожди, в Эвенкийском МР, в Туруханском районе, в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы», — отметили в ведомстве.

При этом в центре и на юге региона, а также в Туруханском районе прогнозируется высокая пожарная опасность IV класса.