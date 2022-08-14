Москва, 20 сентября, 2013, 14:22 — ИА Регнум. Работы на ранее законсервированной станции метро " Спартак " идут в полном соответствии с утвержденным графиком. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре правительства Москвы, 20 сентября заявил начальник управления строительства метрополитена департамента строительства Москвы Дмитрий Дорофеев .

По словам Дорофеева, в настоящее время специалисты приступили к монтажным работам по электрооборудованию. На станции пришлось оборудовать дополнительные технические помещения для приведения технического оеспечения в соответствие с действующими нормативами.

Напомним, арнее в стройкомплексе города отмечали, что станцию метро "Спартак" (бывшая "Волоколамская") на Таганско-Краснопресненской линии планируется ввести в эксплуатацию в мае 2014 года, одновременно со стадионом, строящимся на территории бывшего Тушинского аэродрома к чемпионату мира по футболу 2018 года.