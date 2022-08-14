Ереван, 14 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване, согласно предварительным данным МЧС Армении, один человек погиб и ещё 20 пострадали. Об этом 14 августа сообщает Sputnik Армения в своём телеграм-канале.

Скриншот страницы tvc.ru Взрыв

«Один погибший, 20 раненых после взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» (предварительные данные МЧС)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» прогремел взрыв и затем произошёл пожар.