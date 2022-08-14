Ереван, , 13:43 — REGNUM В ереванском торговом центре «Сурмалу» прогремел взрыв и затем произошёл пожар. Об этом 14 августа сообщает агентство News. am.

Взрыв U.S. Navy

Уточняется, что, по данным МЧС республики, на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, оперативники центра управления кризисными ситуациями и дежурный психолог.

Также указывается, что после взрыва произошёл пожар и есть пострадавшие. Позднее к месту взрыва выехали еще два боевых расчета пожарно-спасательных отрядов спасательного управления МЧС города Еревана.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что тела четырех погибших обнаружили следователи на территории сгоревшего нефтехранилища в провинции Матансас на Кубе