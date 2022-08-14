Абакан, , 13:43 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Абакане (+45), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Диагноз также подтвердился у жителей Саяногорска, Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского и других районов. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 35 476 случаев COVID-19.

«Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 2,4, за 7 дней — 2,2. Амбулаторно лечатся 444(+5) пациентов, проходят лечение в стационаре 92(+9) человека: 2 человека на аппаратах ИВЛ», — добавили в правительстве.