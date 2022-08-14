Донецк, 14 августа 2022, 13:39 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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