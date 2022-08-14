Москва, , 13:35 — REGNUM С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено 267 самолетов и 148 вертолетов ВСУ. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 БПЛА, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 365 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц военной автомобильной спецтехники», — отмечается в сообщении.

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