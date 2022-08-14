Вашингтон, 14 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube готовится к запуску магазина подписок на стриминговые видеосервисы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

germany_photography YouTube

По данным издания, разработка соответствующей платформы ведётся уже около 18 месяцев. Сервис, который внутри компании называют «магазин каналов», может быть запущен осенью 2022 года.

Ожидается, что в рамках новой платформы YouTube объединит различные стриминговые сервисы и внедрит внутри неё функцию выбора подписок. Прибыль от сервиса будут получать как стриминговые платформы, так и YouTube.

Сообщается, что администрация YouTube ведёт переговоры с крупными правообладателями. Предполагается, что на первом этапе сервис будет запущен в США, а позже — в других странах.

Похожие сервисы уже запустили другие американские технологические гиганты. В частности, подобные платформы развернули Apple и Amazon.