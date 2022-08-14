Москва, , 13:28 — REGNUM В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР подавлены взвод РСЗО «Град» и артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

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«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Артёмовск, артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Весёлое и Выемка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

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