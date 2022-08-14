Улан-Удэ, 14 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В июле 2022 года в магазинах Бурятии цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Pixabay.com Овощи

Наибольший вклад в динамику внесло снижение цен на овощи о фрукты. Так, наиболее сильно подешевели виноград (-33,8%), свежие огурцы (-26,8%), капуста белокочанная свежая (-26,4%) и так далее.

«Повышение цен наблюдается на лук репчатый — на 8,4%, грибы свежие — на 3,2%, ягоды замороженные – на 2,5%», — отметили в службе статистики.

Кроме того, за месяц подешевели кофе растворимый (-9,9%), чай чёрный байховый пакетированный (-7,8%), сахар (-4,3%). Говядина подорожала в среднем на 2,7%, свинина — на 1,4%, курица — на 1,1%.