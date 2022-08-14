Москва, , 13:26 — REGNUM Силами ВС России в ДНР и Харьковской области поражены пять пунктов управления ВСУ. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

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«Поражены пять пунктов управления ВСУ, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе», — отмечается в сообщении.

Кроме того, силами ВС России в ДНР и Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

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