Москва, 14 августа 2022, 13:23 — REGNUM Силами ВС России в ДНР и Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.
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«Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артёмовске Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области», — отмечается в сообщении.
Кроме того, силами ВС России в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей.
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