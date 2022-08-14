Москва, , 13:23 — REGNUM Силами ВС России в ДНР и Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

«Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артёмовске Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, силами ВС России в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Николаевской области уничтожена станция обнаружения и наведения целей