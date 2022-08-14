Донецк, 14 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Доброволец из России, боец спецподразделении ВВ МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Борискин (позывной «Айвен») погиб в ходе спецоперации по денацификации Украины. Об этом 14 августа сообщается в телеграм-канале «Vоенкор Котенок Z».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Скорбная новость — погиб герой наших репортажей — Иван Борискин (позывной «Айвен»)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что погибший храбро воевал в составе разведки 1-й Славянской отдельной мотострелковой бригады и в спецподразделении ВВ МВД ДНР и уточняется, что он погиб, подорвавшись на растяжке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что ударами ВС России по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Срибное ДНР было уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники.