Москва, , 13:20 — REGNUM Силами ВС России в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

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«Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановка Донецкой Народной Республики и Искровка Кировоградской области», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.

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