Москва, 14 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

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«В районах н. п. Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Также ударами ВС России по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Срибное ДНР уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники.