Кемерово, , 13:14 — REGNUM В Кемеровской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 170 206. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За минувшие сутки выявлено 340 новых носителей, 17 заразившихся госпитализированы в стационары. Один пациент скончался. Таким образом, всего к настоящему времени жертвами коронавируса в регионе стали 2546 человек.

По данным на 14 августа, после COVID-19 выздоровели 165 436 пациентов, в том числе 78 за последние сутки.