Москва, , 13:10 — REGNUM В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области уничтожено 35 националистов. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

Су-30СМ ВКС России Mil.ru

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«В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ВКС России ударами по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в ДНР уничтожили до 40 националистов.

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