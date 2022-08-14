Курагинский район, Красноярский край, , 13:08 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели матери с тремя малолетними детьми в результате пожара. Возгорание произошло под утро 14 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Пожар в Красноярском крае ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Предварительно установлено, что в частом доме жила семья из пяти человек. Причиной возгорания предположительно стало нарушение правил эксплуатации печи постройке.

Проснувшись из-за сильного дыма, хозяин дома не нашёл жену, после чего разбудил детей и выпрыгнул из окна второго этажа, чтобы за ним последовали дети. Однако последние не смогли сориентироваться и остались в помещении.

«В ходе ликвидации пожара в частном доме, расположенном по улице Солнечных ветров посёлка Жаров Курагинского района, обнаружены тела 35-летней женщины и трёх ее детей: девочек 3-х и 10-ти лет и мальчика 8-ми лет с признаками воздействия высоких температур», — отметили в ведомстве.

Мужчину с ожогами 20-30% тела госпитализировали в районную больницу. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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