Херсон, 14 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду был нанесён в ночь на 14 августа вооружёнными украинскими формированиями. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.

Mil.gov.ua Обстрел

«Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны», — приводит слова представителя администрации РИА Новости.

Также указывается, что большая часть ракет была перехвачена, однако, согласно предварительным данным, имеются и попадания.

При этом отмечается, что ведется выяснение информации о возможных разрушениях и добавляется, что данных о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до конца сентября в 80% жилых домов в городе обеспечат электричеством и водой.