Москва, , 13:07 — REGNUM ВКС России ударами по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в ДНР уничтожили до 40 националистов. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Также в результате наступательных действий Вооруженных Сил РФ полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области.

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