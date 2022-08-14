Москва, 14 августа 2022, 13:04 — REGNUM В результате наступательных действий Вооруженных Сил РФ полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.
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Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники.