Москва, 14 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В результате наступательных действий Вооруженных сил РФ полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Штурмовики Су-25 ВКС России

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Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники.