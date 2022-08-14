Воронеж, , 12:53 — REGNUM Правоохранительные органы начали проверку после публикаций фотографий с осквернением Вечного огня в Воронежской области.

Инцидент произошел на территории мемориального комплекса в городе Калаче. На снимках видно, как подростки греются, сидя ногами вперед к Вечному огню. Поведение несовершеннолетних возмутило местных жителей, пишет РИА Воронеж.

В ходе мониторинга полиция выявила публикации с фото девушек и организовала проверку. В настоящий момент устанавливаются личности попавших на фото подростков.

13 августа в Челябинской области неизвестные осквернили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны.

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