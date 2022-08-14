Томск, 14 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Томской области в июле продовольственные товары в среднем подешевели на 1,3%. Лидером по снижению цен стали некоторые виды овощей и фруктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощной отдел гипермаркета

Так, капуста белокочанная подешевела на 38,8%, огурцы свежие — на 27,1%, свекла — на 17,6%, виноград и свежие помидоры – на 17,4%, апельсины – на 14,2%, картофель – на 13,8%. При этом лук репчатый подорожал на 14,6%.

«При этом отметим, что цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов увеличились на 2,9%, муку пшеничную — на 0,4%, молоко питьевое цельное пастерилизованное 2,5-3,2% жирности — на 0,1%», - отметили в службе статистики.