Челябинск, 14 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Челябинске Центральный райсуд избрал меру пресечения 37–летней женщине, обвиняемой в в мошенничестве при продаже сертификатов на авиаперелёты. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Следователи считают, что эта гражданка похитила у граждан более 250 тыс. рублей при продаже сертификатов на авиаперелёты, а также при бронировании авиабилетов. Женщина признала вину.

Суд отправил даму под домашний арест. Ей запрещено покидать квартиру, за исключением необходимости посещения медицинских учреждений, общаться с потерпевшими и свидетелями, а также вести переговоры с использованием интернета и любых средств связи.

Как сообщало ИА REGNUM, о махинациях гражданки ранее появилась информация в СМИ. После этого полиция и прокуратура провели проверку. В итоге женщина была задержана, а в отношении неё завели уголовное дело.