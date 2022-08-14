Оренбург, 14 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области начал работать первый в России завод по производству пиросульфита и бисульфита натрия, сообщили в пресс-службе областного правительства.

пресс-служба правительства Оренбургской области Продукция нового завода

Предприятие расположено на территории опережающего социально-экономического развития «Новотроицк». Новое предприятие на сегодняшний день — единственный в России производитель пиросульфита натрия. В запуске завода принял участие губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

«В Новотроицке сформировалась команда профессионалов, которая оперативно решает важные для страны и региона задачи. Одна из главных на сегодня — импортозамещение. Новый завод был построен за 6-7 месяцев. Сегодня в Россию, по оценкам специалистов, ежегодно ввозится по 7-10 тыс. тонн пиросульфита. Новотроицкая линия будет производить 3,5 тысячи тонн. То есть, мы сможем заместить 50% сегодняшних объемов импорта пиросульфита. Кроме того, предприятие будет закупать сырье у местных предприятий и реализовывать на рынке области часть готовой продукции. Значит, внутри региона появится новая цепочка кооперации», — отметил глава Оренбургской области.

Добавим, пиросульфит натрия востребован в пищевой и кондитерской промышленностях как консервант, препятствующий размножению бактерий, а также антиоксидант, отбеливатель и разрыхлитель. Также вещество применяется в медицине как вспомогательный элемент в лекарственных препаратах и для дезинфекции оборудования. До сегодняшнего дня продукт импортировали из Китая, Турции и Польши.

Также в производственной линейке завода — бисульфит натрия, который используют в текстильной и пищевой промышленности. Его выпуск составит 2,5 тыс. тонн в год.

В строительство высокотехнологичного производственного комплекса инвестировано порядка 250 млн рублей. На новом предприятии создано 30 рабочих мест со средней заработной платой 45 тыс. рублей. За десять лет реализации проекта налоговые выплаты в бюджеты всех уровней превысят 450 млн рублей. Производство не окажет негативное воздействие на окружающую среду. В технологическом процессе предусмотрено несколько стадий очистки отходящих газов.

Предприятие будет закупать сырьё — соду и серу — на Новотроицком содовом заводе и Орском нефтеперерабатывающем заводе. Готовая продукция будет поставляться Новотроицкому заводу хромовых соединений и Новохрому. В ближайшее время начнутся поставки в Пермский край - на целлюлозно-бумажный комбинат.

Как резидент ТОСЭР «Новотроицк» Новотроицкий завод бисульфита и пиросульфита пользуется всеми мерами поддержки. От Фонда развития промышленности региона завод получил льготный заём 50 млн рублей на строительство и покупку оборудования.