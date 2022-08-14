14 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что компания «Газпром» начала дополнительные поставки российского природного газа в Венгрию сверх установленных контрактов.

Анна Царькова, , 13:09 — REGNUM Компания «Газпром» по трубопроводу «Турецкий поток» начала дополнительные поставки российского природного газа в Венгрию сверх установленных контрактов. Об этом 13 августа на своей странице в одной из социальных сетей написал госсекретарь венгерского министерства иностранных дел Тамаш Менцер.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров. Это привело к соглашению, в результате которого вчера утром Газпром начал поставки сверх уже законтрактованных объемов», — отметил он.

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Новость обсудили в месеснджере Telegram. Многие участники обсуждения предположили, что Будапешт таким образом сможет заработать дополнительные средства, продавая российское топливо другим странам. Иные негативно отнеслись к тому, что Венгрия сможет продать газ враждебным по отношению к России странам.

«Ещё и наварят на перепродаже!» — отреагировал A. L.

«Приятно иметь дело с адекватными людьми. Без соплей: рубли, значит, рубли, платить, значит, платить, хотим поддержать благосостояние граждан, значит, спасибо за сотрудничество», — пишет Irina.

«Бедная [председатель Европейской комиссии] Урсула [фон дер Ляйен], как её выворачивает от этого сообщения!» — с сарказмом пишет «Взгляд».

Урсула фон дер Ляйен U.S. Secretary of Defense

«Хреново, если венгры перепродавать сейчас начнут газ русофобам, и они спокойно перезимуют», — отметил Evich_Z.

«Бесит уже наше переживание за всю Европу, как они бедные будут жить…» — возмутилась Екатерина.

«Это называется грамотная государственная политика…» — отметил Сергей относителньо Венгрии.

«Сверх нормы, это значит, будут продавать остальной Европе», — написала Евгения С.

«С Россией надо дружить, и всё будет хорошо, это правило!» — комментирует новость коs777.

«Бизнес! Газ продавать-то надо. Не так, так иначе. Пройдя через Венгрию, он становится демократичным», — отреагировал Евгений У.

«Одно из двух: либо газ, либо русофобия», — пишет Еlena.

«Да, они будут перепродавать Австрии и ещё некоторым. У них долгосрочный контракт и нормальное партнёрское поведение, пусть перепродают», — написал «Доллар по 200».

«Для адекватных людей не жалко ничего. Ну, а волку — кожура», — добавил Vasily A.

«Раньше Германия зарабатывала на перепродаже, теперь Венгрия. Молодцы! Заодно поднимут свою экономику», — комментирует новость Alla.

«Лишь бы перепродавали в меру… А то так Европе не замёрзнуть…» — отметил Андрей Викторович.

«Угорщина (Венгрия. — А. Ц.) быстро поняла, где деньги лежат! Венгры решили нажиться на русофобах?! Что в принципе логично…» — отреагировал evening.