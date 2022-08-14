Красноярск, 14 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки выявили 433 новых случая заражения коронавирусом. 27 заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 371 911.

10 925 пациентов к настоящему времени скончались. За сутки зарегистрирован один летальный случай. Выздоровели после COVID-19 357 658 человек (+118).