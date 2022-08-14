Херсон, Украина, , 12:45 — REGNUM Вашингтон не имеет права диктовать свою волю жителям Херсонской области, которые должны сделать свой выбор на возможном референдуме по вопросу о вхождении в состав России. Об этом 14 августа заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

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По его словам, регион не является колонией США, поэтому все заявления американских политиков не имеют никакого отношения к Херсонской области.

«Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя. Референдум … состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела», — отметил он.

Также он добавил: «Мы сами разбираемся с нашей культурой и с нашим будущим, которое неизбежно связано с Россией».