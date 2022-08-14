Соледар, ДНР, 14 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения позиции киевских боевиков под Соледаром с коррекцией огня по ней разведчиками Луганской Народной Республики (ЛНР) с помощью беспилотника опубликовало 14 августа РИА Новости.

Lug-info.com ЛНР

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российская противотанковая управляемая ракета наносит удар по укреплениям украинских нацистов, после чего выжившие боевики спешно покидают эту позицию.

«Наблюдали четыре человека в одном из укрепрайонов, сколько их там (точно) было, неизвестно… Корректировали огонь, цель — блиндаж противника, укрепрайон ДОТы. Отработали цель на «пятерочку», — рассказал один из представителей разведки ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли три населённых пункта в ДНР.