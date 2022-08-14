* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:39 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале августа 2021 г. талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.

31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.