Краснодар, 14 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Ред вингс», следовавший из Москвы в Анталью (Турция), совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Aer.aero Аэропорт в Сочи

«14 августа экипаж воздушного судна авиакомпании «Ред вингс» принял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по причине ухудшения состояния здоровья пассажира 1972 г. р. Борт прибыл в аэропорт Сочи в 6:30», — отмечается в сообщении.

Пассажиру была оказана первичная медпомощь и выдано направление на госпитализацию в Сочи.