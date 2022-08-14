Южно-Сахалинск, 14 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. 40-минутный ливень в Южно-Сахалинске привел к затоплению ряда улиц. Об этом 141 августа сообщили в сахалинском управлении Росгидромета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

Гроза над городом и последовавший за ней ливень «продолжались около 40 минут».

Во время ливня и после него жители Южно-Сахалинска публиковали в соцсетях фото и видеоматериалы, на которых улицы города превратились в реки.

Отмечается, что вода с улиц уже уходит, при этом точное количество выпавших осадков метеослужба назовет позже.