Хельсинки, 14 августа 2022, 12:24 — REGNUM Возможность ограничения для граждан России въезда на территорию Финляндии обсудит 16 августа вечером в ходе неофициальной встречи финское правительство. Об этом 14 августа сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян», — говорится в сообщении.
Также указывается, что на данный момент у правительства Финляндии нет определённой позиции по этому вопросу и отмечается, что финский МИД изучил возможные варианты такого решения, одним из которых может стать усложнение получения туристической визы.
«Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник», — добавляется в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа латвийский президент Эгил Левитс заявил, что требование о том, чтобы выдача туристических виз гражданам России была прекращена, должна выдвинуть совместно с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими поддерживающими такое решение странами на уровне Евросоюза Латвия.