Хельсинки, 14 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Возможность ограничения для граждан России въезда на территорию Финляндии обсудит 16 августа вечером в ходе неофициальной встречи финское правительство. Об этом 14 августа сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Шенгенская виза

«В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент у правительства Финляндии нет определённой позиции по этому вопросу, и отмечается, что финский МИД изучил возможные варианты такого решения, одним из которых может стать усложнение получения туристической визы.

«Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа латвийский президент Эгил Левитс заявил, что требование о том, чтобы выдача туристических виз гражданам России была прекращена, должна выдвинуть совместно с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими поддерживающими такое решение странами на уровне Евросоюза Латвия.