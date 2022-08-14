Донецк, , 12:21 — REGNUM ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:10 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️11:40 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 5 мин калибра 120 мм; ️12:00 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 2 снаряда калибра 155 мм; ️12:06 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 12:00 (совпадает с мск) 14 августа в Донецкой Народной Республике (ДНР) на разбрасываемых в результате обстрелов украинских нацистов запрещённых противопехотных минах ПМФ-1 «Лепесток» в общей сложности подорвались уже 43 мирных жителя, включая двух детей.

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