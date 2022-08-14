Париж, , 12:19 — REGNUM Чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз погибла на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах, пишет 14 августа Corriere Della Sera.

Альпы

Тело 26-летней спортсменки нашли французские спасатели. Рядом с ней находился труп инструктора по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь. В полиции отметили, что причиной гибели двух альпинистов не могли стать погодные условия.

Миллоз завоевала золото ЧМ по ски-альпинизму в спринте и индивидуальной гонке в 2017 г. На ее счету — три чемпионских титула страны.