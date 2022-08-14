Москва, , 12:16 — REGNUM Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 в России почти достиг 29 тысяч. 14 августа об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Вирус SARS-CoV-2 (сс)NIAID

За истекшие сутки российские медики выявили 28 982 новых случая COVID-19, госпитализация потребовалась 1790 пациентам. Выздоровели после перенесённого заболевания 14 942 человека, умерли от последствий коронавирусной инфекции 54 человека.

Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 27 810 новых случаях, 2619 госпитализациях и 60 летальных исходах. Число госпитализаций за сутки снизилось на 35,2%.

Заболеваемость COVID-19 в России начала расти в июле 2022 года. В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается ростом числа летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что осенью в России может наблюдаться рост числа случаев COVID-19 из-за роста социальной активности в связи с возобновлением учёбы в школах и университетах. Он предположил, что новая волна коронавируса продлится не более двух месяцев.

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