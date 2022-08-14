Донецк, 14 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. По состоянию на 12:00 (совпадает с мск) 14 августа в Донецкой Народной Республике (ДНР) на разбрасываемых в результате обстрелов украинских нацистов запрещённых противопехотных минах ПМФ-1 «Лепесток» в общей сложности подорвались уже 43 мирных жителя, включая двух детей. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По состоянию на 12:00 14 августа в Республике зарегистрированы уже 43 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ «Лепесток», — говорится в сообщении.

Также указывается, что один из подорвавшихся на указанных минах мужчина позднее скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Херсон и его пригород.