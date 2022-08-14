Вашингтон, 14 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Американская актриса и режиссер Дениз Дауз умерла в возрасте 64 лет. Об этом 14 августа передает Fox News со ссылкой на сестру артистки Трейси Дауз.

Цитата из т/с «Беверли-Хиллз, 90210». 1990. США Выпускники

«Моя сестра Дениз Доуз ушла, чтобы встретиться с нашей семьей в вечной жизни», — написала она в соцсети.

Ранее сообщалось, что Дауз впала в кому, вызванной острой формой менингита.

Помимо участия в сериале «Беверли-Хиллз 90 210» Дауз снималась в таких проектах, как «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник», «Доктор Хаус».

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