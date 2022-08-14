Лос-Анджелес, США, , 12:10 — REGNUM Актриса София Карсон прокомментировала негативную реакцию в Сети относительно недавнего фильма Netflix под названием «Пурпурные сердца» с ней в главной роли. Об этом 14 августа пишет BuzzFeed.

София Карсон Цитата из х/ф «Пурпурные сердца». Реж. Элизабет Аллен. 2022 год. США.

Карсон заявила, что решила сыграть в фильме, потому что он, в первую очередь, о любви, которая способна многое изменить. «Это не просто история любви, это гораздо больше. Это история о двух сердцах, одно красное, одно синее, о двух разных мирах, которые воспитаны так, чтобы ненавидеть друг друга. Но благодаря силе любви они учатся проявлять сочувствие и сострадание, любить друг друга и превращаться в этот прекрасный пурпурный цвет», — считает актриса.

Ранее картина столкнулась с критикой зрителей, которые считают, что «Пурпурные сердца» — это американская военная пропаганда и пропаганда расизма. Режиссёр фильма призналась Элизабет Аллен призналась, что понимает, почему её работа вызвала такую реакцию: «Я надеюсь, что люди понимают, что для того, чтобы персонажи росли, в начале у них должны быть недостатки», — объясняет она.

ИА REGNUM напоминает, что «Пурпурные сердца» рассказывает о девушке-диабетике, которая заключает фиктивный брак с морпехом ради его медицинской страховки. Военный готовится к предстоящей службе, но трагедия приводит к тому, что между ними появляются настоящие чувства.

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