Тайбэй, , 12:02 — REGNUM Чистая прибыль тайваньской компании Quanta Computer, занимающейся сборкой ноутбуков для Apple, по итогам второго квартала 2022 года оказалась вдвое ниже, чем прогнозировали эксперты. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ноутбук MacBook Pro MichalPL

Тайваньский партнёр Apple представил финансовую отчётность за второй квартал 2022 года. Чистая прибыль компании за этот период составила $132 млн. Этот показатель оказался на 50% ниже, чем средние оцени аналитиков.

Падение прибыли Quanta Computer объясняется приостановкой завода компании в Шанхае из-за эпидемиологических ограничений в связи с новой вспышкой COVID-19. Завод был остановлен в апреле, в том же месяце компания получила разрешение на запуск производства.

Однако компании удалось вывести завод на полную мощность только в июне. Трудности возникли из-за сбоев в логистике и нехватки рабочих.

На заводе Quanta Computer в Шанхае производятся некоторые модели ноутбуков MacBook для американской компании Apple. В сентябре 2022 года американская компания планирует представить обновлённую модель MacBook Air.

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