Рига, , 12:01 — REGNUM Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные гражданам России виды на жительство и визы. Об этом 14 августа заявил президент страны Эгилс Левитс."Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство гражданам РФ, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию», — утверждает он.

Эгил Левитс Saeima

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По его словам, виды на жительство не должны выдаваться и продлеваться тем жителям Латвии, «кто в будущем примет гражданство РФ и будет поддерживать спецоперацию на Украине».