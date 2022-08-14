Вашингтон, , 11:55 — REGNUM На сегодняшний день Соединённые Штаты производят впечатление банановой республики с потерявшей здравый смысл геронтократией. Такое мнение 14 августа высказал заместитель главного редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора, председатель КНР Си Цзиньпин видит в США не только находящуюся в упадке сверхдержаву, но и полностью «спятившую геронтократию».

В этой связи Грей напомнил о визите спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который был проведён вопреки мнению Китая и который Пекин воспримет как серьезную провокацию.

«Некоторые эксперты сочли, что коммунистическая партия Китая воспользовалась визитом Пелоси как предлогом для репетиции вторжения. Отлично сработано!», — сыронизировал он, также напомнив об очередном ляпе президента США Джо Байдена, по итогам своего визита в Кентукки долго не могущего надеть пиджак, а затем уронившего очки.

При этом он уточнил, что на фоне всего этого в стране зашкаливает уровень убийств и таки не решен вопрос с нехваткой детского питания для новорожденных.

«Таких проблем в самой высокоразвитой капиталистической экономике мира быть не должно в принципе. Однако, как заметил Си, во многих отношениях Америка стремительно дичает», — добавил Грей.

Также автор публикации указал, что США не банановая республика, однако на фоне обысков ФБР в поместье экс-президента США Дональда Трампа, становится «весьма на нее похожей». При этом он напомнил, что бывшего американского госсекретарь Хилари Клинтон, нарушившую правила переписки, никто не обыскивал и расследование Госдепа признало её невиновной.

«Поэтому рейд в понедельник, как и утверждает сам Трамп, действительно смахивает на акт политического запугивания, который присущ диктатурам развивающегося мира. А еще на отчаянную попытку отыскать хоть что-нибудь, что помешает Трампу баллотироваться в президенты в 2024 году», — также отмечается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей от Демократической партии Кэролин Мэлони заявила, что 46-й президент США Джо Байден, возможно, не примет участия в следующих выборах через два года.