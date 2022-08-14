Вашингтон, 14 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день Соединённые Штаты производят впечатление банановой республики с потерявшей здравый смысл геронтократией. Такое мнение 14 августа высказал заместитель главного редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению автора, председатель КНР Си Цзиньпин видит в США не только находящуюся в упадке сверхдержаву, но и полностью «спятившую геронтократию».

В этой связи Грей напомнил о визите спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который был проведён вопреки мнению Китая и который Пекин воспримет как серьезную провокацию.

«Некоторые эксперты сочли, что Коммунистическая партия Китая воспользовалась визитом Пелоси как предлогом для репетиции вторжения. Отлично сработано!» — сыронизировал он, также напомнив об очередном ляпе президента США Джо Байдена, по итогам своего визита в Кентукки долго не могущего надеть пиджак, а затем уронившего очки.

При этом он уточнил, что на фоне всего этого в стране зашкаливает уровень убийств и таки не решен вопрос с нехваткой детского питания для новорожденных.

«Таких проблем в самой высокоразвитой капиталистической экономике мира быть не должно в принципе. Однако, как заметил Си, во многих отношениях Америка стремительно дичает», — добавил Грей.

Также автор публикации указал, что США не банановая республика, однако на фоне обысков ФБР в поместье экс-президента США Дональда Трампа, становится «весьма на нее похожей». При этом он напомнил, что бывшего американского госсекретаря Хилари Клинтон, нарушившую правила переписки, никто не обыскивал и расследование Госдепа признало её невиновной.

«Поэтому рейд в понедельник, как и утверждает сам Трамп, действительно смахивает на акт политического запугивания, который присущ диктатурам развивающегося мира. А еще на отчаянную попытку отыскать хоть что-нибудь, что помешает Трампу баллотироваться в президенты в 2024 году», — также отмечается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей от Демократической партии Кэролин Мэлони заявила, что 46-й президент США Джо Байден, возможно, не примет участия в следующих выборах через два года.