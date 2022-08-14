Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Екатеринбурге 14 августа загорелось кафе, расположенное в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Огонь охватил кровлю заведения общественного питания. Площадь возгорания составила 400 кв. метров. В момент возгорания людей внутри не было.

Из помещения эвакуировали четыре газовых баллона. Спустя некоторое время пожар был локализован и затем потушен.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа крупный пожар произошёл в районе Сибирского тракта. Там на площади 1000 кв метров огонь повредил ангар и деревянные поддоны.