Екатеринбург, 14 августа 2022, 11:50 — REGNUM В Екатеринбурге 14 августа загорелось кафе, расположенное в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.
Огонь охватил кровлю заведения общественного питания. Площадь возгорания составила 400 кв. метров. В момент возгорания людей внутри не было.
Из помещения эвакуировали четыре газовых баллона. Спустя некоторое время пожар был локализован и затем потушен.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа крупный пожар произошёл в районе Сибирского тракта. Там на площади 1000 кв метров огонь повредил ангар и деревянные поддоны.