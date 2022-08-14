Вашингтон, 14 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», рассказала о том, как в детстве её довёл до слёз кастинг-директор. Об этом 14 августа пишет BuzzFeed, ссылаясь на Allure.

Цитата из четвёртого сезона т/с «Очень странные дела». 2022 год Милли Бобби Браун в роли Одиннадцать

По словам Браун, неприятный инцидент произошёл, когда ей было десять лет — кастинг-директор сказал ей, что она не станет актрисой из-за того, что выглядит «взрослой». «Я всегда знала, что я взрослая, и ничего не могла с этим поделать», — поделилась актриса, добавив, что в тот момент чувствовала себя «одинокой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Милли Бобби Браун присоединилась к команде фильма «Электрическое государство» братьев Руссо. Помимо неё в картине сыграют Крис Пратт, Брайан Кокс, Стэнли Туччи, Мишель Йео, Джейсон Александр и Дженни Слейт.