Лондон, 14 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Компания по производству одежды Victoria Beckham певицы Виктории Бекхэм имеет долги в размере £53,9 млн (более $65 млн). Об этом 14 августа сообщил The Mirror.

Цитата из видеоинтервью Виктория Бекхэм

Согласно данным издания, дизайнерский бренд певицы и её новая косметическая фирма потеряли £6,6 млн в 2020 году, а годом ранее долги составили £15,6 млн. В общей сложности бизнес артистки задолжал £53,9 млн, из которых £29 млн — это долг другим предприятиям семьи Бекхэм.

Ранее невестка Виктории Бекхэм, актриса Никола Пельтц, опровергла слухи о вражде со свекровью. Она заявила, что предположения о разладе в их семье из-за её отказа надеть свадебное платье из коллекции одежды Бекхэм, не соответствуют действительности.